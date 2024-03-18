Возле аэропорта Новосибирска почти за 15 млн рублей продают землю

Почти за 15 миллионов рублей в Новосибирске продают землю возле аэропорта.

По данным сайта “ГисТорги”, в Новосибирске возле аэропорта продают землю площадью более 5,3 тысячи квадратов почти за 15 миллионов рублей.

Уточняется, что земля расположена по адресу улица Строительная. На участке можно будет построить многоэтажные жилые дома, магазины и другие объекты социального обслуживания.

Начальная цена лота — 14 миллионов 756 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске продают два корейских кафе за 8,5 млн рублей.