Все выплаты и пособия на детей в 2024 году: кому положены, как получить

2024 год объявлен Годом Семьи, потому государство взяло на особый контроль финансовую поддержку семей с детьми. Перечень положенных им мер расширился, а порядок получения упростился.

В текущем году все пособия и выплаты на детей разделены на две категории: единовременные (одна выплата в случае надобности) и регулярные (каждый месяц до наступления определённого возраста ребёнка или до утраты права на получение льготы).

По обновлённым данным информационно-правового портала «Гарант.ру», к единовременным выплатам в 2024 году относятся:

· пособие при рождении ребенка (могут получить все семьи, проживающие на территории РФ, независимо от уровня дохода и количества детей), работающим начисляют автоматически, неработающие должны подать заявление в СФР;

· материнский (семейный) капитал (с ним связана и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3-х лет, которая выплачивается из средств маткапитала) — у ребенка должно быть гражданство РФ по рождению, и у матери – гражданство РФ на день рождения ребенка (начисляется автоматически);

· пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком (только работающим россиянам в автоматическом режиме);

· пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (может оформить один из усыновителей, опекунов или приёмных родителей по личному заявлению в СФР);

· пособие по беременности жене солдата-срочника (срок беременности не менее 180 дней), оформляется по заявлению в СФР позднее 6 месяцев со дня окончания службы мужа в армии).

Регулярно (ежемесячно) в 2024 году выплачиваются следующие детские пособия:

· пособие по беременности и родам (начисляется только роженицам: работающим -автоматически, безработным – по личному заявлению в СФР);

· единое пособие на детей до 17 лет и для беременных женщин (гражданам РФ, постоянно проживающие на территории России, по заявлению через «Госуслуги» или личному обращению в СФР);

· пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (работающие через работодателя и неработающие через «Госуслуги» или заявление в СФР граждане РФ: мать, отец, опекуны, родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком ;

· выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (начисляется в отношении детей, рожденных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года по заявлению в СФР или через МФЦ);

· пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (могут оформить мать или опекун ребенка либо родственник, который фактически осуществляет уход за ним (например, бабушка или дедушка через СФР или МФЦ по месту жительства);

· пособие неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы (устанавливается только одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы на период ухода за ними), через «Госуслуги», МФЦ или СФР;

· иные федеральные и региональные пособия и выплаты на детей (получатель и способ оформления зависит от цели выплаты:

- награда (денежное поощрение) за многодетность;

- семьям, подвергшимся воздействию радиации;

- дополнительные региональные выплаты.