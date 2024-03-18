Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов написал заявление об увольнении

Он пожелал новому главе города успехов.

Артем Скатов, вице-мэр Новосибирска, покидает свой пост. Об этом сообщает портал «Континент Сибирь».

По данным портала, он уже написал заявление на отпуск с 22 марта с последующим увольнением. Уточняется, что уходит Скатов по собственному желанию.

«Считаю правильным и естественным, когда вместе с мэром уходит политический зам. Анатолий Евгеньевич просил остаться и помочь Олегу Петровичу (Клемешову) Новосибирска в переходный период и в ходе выборов президента Российской Федерации. Я свои обязательства выполнил. В апреле придет новый руководитель, он будет формировать свою команду», – рассказал Скатов.

Напомним, что губернатор Новосибирской области прокомментировал итоги выборов президента.