Блины и полевая кухня: в Новосибирске школа №195 отметила Масленицу

16 марта школа №195 на ул. Владимира Высоцкого, 1 проводила зиму ярким праздником с играми и конкурсами, в которых принимали участие не только дети, но и взрослые. Поздравить гостей и принять участие в народных гуляниях приехал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Александр Мухарыцин.

Масленица в школе №195 – это яркое и веселое событие, которое собирает вместе учеников, педагогов и их родителей. В этом году праздник начался с полевой кухни. Все желающие на протяжении праздника могли попробовать гречневую кашу с тушёнкой. А после согреться горячим чаем.

Поддержку мероприятию оказал депутат горсовета Александр Мухарыцин совместно с ТОС. Народный избранник не только поддержал праздник финансово, но и взял на себя часть организационных моментов, а также лично провёл конкурсы для школьников.

«Хотелось бы поблагодарить директора школы №195 Светлану Николаевну Мельникову, всех кто пришёл на праздник, а также, жителей, которые пришли на выборы и выполнили гражданский долг», – поделился депутат Александр Мухарыцин.

Площадка школы разделилась на несколько локаций. На одной из них – танцы и хороводы, на другой – игры с призами, на третей – угощения.

На мероприятии ведущие предложили мужской половине праздника продемонстрировать свою силу и посоревноваться в гиревом спорте.

Отдохнуть от физических занятий организаторы предложили умственной активностью. Гостям нужно было вспомнить как можно больше пословиц и поговорок о Масленице.

После мозгового штурма гостей ждал конкурс для прекрасной половины среди гостей – ведущие выбрали девять участниц и предложили выявить самую хозяйственную среди них. Задача была сделать из блинов ажуры не используя рук.

Праздник продолжился метанием валенок. Участники с радостью кидали обувь как можно дальше ради победы. Финальным конкурсом праздника стало перетягивание каната, в котором по очереди поучаствовали мальчики и девочки.

Завершились проводы зимы раздачей блинов. Этот радостный и яркий праздник Масленицы оставил у всех участников теплые и светлые воспоминания.