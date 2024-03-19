Четыре причины по которым сибиряки не могут отдохнуть

Сервис по приобретению авиабилетов Авиасейлс провел опрос среди жителей Сибири и выяснил, почему они не уходят в отпуск. Это исследование было проведено второй год подряд перед Днем осведомлённости о синдроме пропущенных каникул, который отмечается 30 марта.

Финансовые аспекты

Часть сибиряков, указавших финансовые трудности как основную причину, препятствующую «полноценному отдыху», сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом. В 2023 году 48% жителей Сибирского федерального округа назвали нехватку средств основным фактором для отказа от отпуска, в то время как в 2022 году это делали 52%.

Работающий роман

Доля респондентов, у которых отпуск на работе не одобрен, наоборот, увеличилась. В 2023 году 18% опрошенных отметили, что отпуск на рабочем месте не приветствуется или у них нет возможности найти замену. В 2022 году этот показатель составлял 16%.

Забота о близких и домашних животных

Забота о родных и питомцах стала более значимым фактором, мешающим сибирякам отправиться в отпуск. В 2023 году эту причину назвали 16% респондентов, что на 4 % больше, чем в 2022 году.

Ощущение одиночества

В 2023 году 6% опрошенных отметили, что у них нет попутчиков для поездки в отпуск. Этот показатель стал менее значимым по сравнению с 2022 годом, когда эту причину выбрали 8% жителей Сибири.

Те, кто все-таки решился на отдых, в этом весеннем периоде отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток и Екатеринбург. Среди заграничных туристических направлений популярны: Таиланд (Пхукет и Бангкок), Армения (Ереван), Турция (Стамбул), ОАЭ (Дубай) и Грузия (Тбилиси). Средняя продолжительность поездки в пределах России составляет 5 дней, за рубежом — 10 дней.

Ранее Авиасейлс сообщал, что каждый пятый житель Сибирского федерального округа остался без отпуска в 2023 году. Те, кто пропустил каникулы, описывали свое состояние как «опустошенность».