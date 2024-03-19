Похожую на медузу космическую ракету увидят в небе новосибирцы

21 марта жители Новосибирска смогут наблюдать за полетом космической ракеты «Союз МС-25».

Свечение реактивных газов объекта будут напоминать медузу. Новосибирцы смогут увидеть также падение и сгорание в атмосфере второй и третьей ступеней ракетоносителя. Очевидцев призывают не паниковать, опасности нет.

Ракета в 20:21 отправится на орбиту Земли и через четыре минуты покажется в небе над Новосибирском, сообщил изданию VN.ru руководитель кружка аэрокосмического моделирования «Ключ на старт» Иван Малюгин.

Посмотреть на полет космического корабля можно будет с набережной ОбьГЭС, общий сбор всех желающих состоится в 20:00.

Напомним, в новосибирском музее Кондратюка появятся залы хлеба, луны и космоса.