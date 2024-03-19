Призывной возраст в 2024 году: главные изменения, которые коснутся многих

Новый закон об изменении предельного возраста срочной службы в РФ начнет действовать с 1 апреля 2024 года, когда стартует традиционный весенний призыв.

Среди нововведений весенней кампании-2024, кроме повышения предельного возраста с 27 до 30 лет, многократное увеличение штрафов за неявку в военкомат и финансовые ограничения.

В первом случае изменения не коснутся граждан России, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года. Также не попадают под действия этого законодательного нюанса россияне, на законной основе имеющие отсрочки или освобождения от воинской службы категории Б «ограниченно годен».

При этом не подвергнется трансформации срок срочной службы. Его решено оставить пока на прежнем уровне – 12 месяцев, как и еженедельную увольнительную и краткосрочный отпуск на 10 суток. Также призывники, пожелавшие стать профессиональными военными, смогут подписать контракт с Минобороны сразу же, а не через три месяца службы, как было ранее.

Кроме этого, с 1 апреля увеличиваются штрафные санкции за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины – до 30 000 рублей; за неуведомление военкомата о выезде из России – 15 000 рублей; уклонистам запретят сдавать экзамен на получение водительских прав, продлевать срок действия водительского удостоверения, регистрировать на своё имя автомобили, оформлять кредиты и сделки с недвижимостью.

Отсрочку от весеннего призыва-2024 смогут получить студенты очных форм обучения и специалисты в IT-сфере, которые за полгода до призыва оформили соответствующее заявление на портале «Госуслуг».