С пробками в Новосибирске будет бороться искусственный интеллект

Искусственный разум будет спасать Новосибирск от автомобильных заторов на дорогах.

К интеллектуальной транспортной системе подключат четверть светофоров города уже к концу этого года. Это разгрузит дороги от машин и сделает поездки более безопасными.

В прошлом году к интеллектуальной системе подключили 23 светофора. На трех участках улицы Большевистской протестировали адаптивный режим управления светофорами с помощью ИТС. Эксперимент показал хорошие результаты — скорость транспорта выросла на 27 %.

Ранее мы рассказывали, как на Вокзальной магистрали в Новосибирске сломался светофор. Это создало серьезные проблемы для пешеходов и водителей.