Скрипач из Новосибирска сыграл для детдомовцев и военных в ЛНР

Новосибирский скрипач в ЛНР сыграл для детей из детского дома и военных.

Новосибирский музыкант и композитор Давид Агинян уже объехал 14 субъектов России из 89, в том числе ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, чтобы поддержать местных жителей в период специальной военной операции.

«Наша партия СРЗП в Москве дала мне контакты руководства в ЛНР, я с ними связался. Выступал там в Первомайске – поздравлял женщин с Международным женским днём. Затем Геннадий Тараканов помог мне организовать одно выступление для педагогов и воспитанников в детском доме (Лутугино) и второе – в одной из наших военных частей», – поделился музыкант.

Помимо нескольких населённых пунктов Тверской области, Подмосковья и ЛНР, электроскрипку новосибирского музыканта оценили и в Рязанской области, где Давид Агинян играл для студентов Аграрного и Политехнического университетов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов наградил Давида Агиняна партийной медалью «За служение и доблесть».

Напомним, что скрипач из Новосибирска дал концерты на Запорожье.