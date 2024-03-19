Российская армия продолжает наступать на некоторых участках линии боевого соприкосновения, но на других ситуация пока не меняется.

По состоянию на вторник, 19.03.2024, в Запорожье идут встречные бои в Работино и севернее Вербового. Военкорами фиксируется небольшое продвижение ВС РФ юго-западнее Гуляйполя, а вот населённый пункт Мирное был полностью освобождён от националистов нашими солдатами.

В это же время на Херсонском направлении группировка российских войск атакует позиции ВСУ на прибрежных территориях в Крынках и западнее села, пишет телеграмм-канал WarGonzo.

По словам авторов этого издания, украинская артиллерия и ударные беспилотники по-прежнему доставляют проблемы нашим войскам. Беспилотники используются ВСУ, как курьеры для доставки БК и продовольствия через Днепр.

На Донецком направлении, по информации телеграмм-канала «Два майора», российские войска продолжают продвигаться вглубь Первомайского. По словам военкоров, противник предпринял контратаки, однако военнослужащие ВС РФ удержали взятые позиции.

По данным издания «Царьград», русские ракеты «Искандер» нашли новые цели. 19-го марта зафиксированы точные попадания в Одессе и в Николаевской области. Количество потерь в живой силе составило порядка 500 человек, среди которых находились наёмные офицеры из Германии, Франции, Румынии и США.

Западные СМИ уже бьют тревогу по этому поводу. Так, авторы ресурса Condottiero отмечают, что авиация НАТО вывозила «трёхсотых» всю прошедшую ночь. В основном это французы, поляки, грузины, американцы и немцы.