Стали известны подробности ДТП в Кузбассе, в котором погибла семья из Новосибирска

В Кемеровской области в ДТП погибла семья из Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 373 км трассы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, включая двух учеников 217 школы.

Как сообщили NGS42.RU в пресс-службе МВД Кузбасса, женщина за рулем автомобиля «Форд Мондео» не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в грузовик «Ивеко Стралис». После этого они столкнулись с грузовым автомобилем «Вольво», который ехал за «Фордом».

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.