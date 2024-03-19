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Авто проиcшествия

Стали известны подробности ДТП в Кузбассе, в котором погибла семья из Новосибирска

Фото: freepik

В Кемеровской области в ДТП погибла семья из Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на 373 км трассы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, включая двух учеников 217 школы.

Как сообщили NGS42.RU в пресс-службе МВД Кузбасса, женщина за рулем автомобиля «Форд Мондео» не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в грузовик «Ивеко Стралис». После этого они столкнулись с грузовым автомобилем «Вольво», который ехал за «Фордом».

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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