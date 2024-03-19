Стало известно, что показала проверка «Небара» в Новосибирске после скандала

В Новосибирске после скандала с публичным сексом в «Небаре» провели проверку.

По данным проверки прокуратуры Новосибирской области, в заведение «Небар» нашли нарушения, связанные с санитарно-эпидемиологическими требованиями, за что в отношении руководства бара было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило издательство «Сибкрай».

Уточняется, что для юридических лиц по данному факту предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске в «Небаре» мужчина ласкал обнаженную девушку на барной стойке.