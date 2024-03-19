В ближайшие дни в Новосибирскую область вернется холодная погода

Похолодание вновь наступит в Новосибирской области.

По данным синоптиков “Яндекс Погода”, сегодня, 19 марта, температура воздуха опустится до -12 градусов ночью. Днем ожидается потепление от 0 до +5 градусов.

20 марта в ночные часы температура в регионе будет колебаться от -3 до -14. Утром температура опустятся до -6 градусов, днем потеплеет до 0. Также вероятен небольшой снег и метель.

Однако в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до -20 градусов, учитывая повышенную влажность и ветер.

Напомним, что в Новосибирске ожидается потепление в апреле.