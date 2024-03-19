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общество

В Новосибирск прибыл с рабочим визитом Валерий Фальков

Фото: Минобрнауки РФ

С рабочим визитом приехал в Новосибирск Глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки России провел встречу с полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

По данным пресс-службы Минобрнауки России, стороны обсудили строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области и создание современных кампусов в Новосибирской и Томской областях в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали добавки для защиты металлов от коррозии.

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Валерия Митрохина
Журналист

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