В Новосибирск прибыл с рабочим визитом Валерий Фальков

С рабочим визитом приехал в Новосибирск Глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки России провел встречу с полномочным представителем Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

По данным пресс-службы Минобрнауки России, стороны обсудили строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово Новосибирской области и создание современных кампусов в Новосибирской и Томской областях в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Напомним, что ученые из Новосибирска разработали добавки для защиты металлов от коррозии.