В Новосибирске прошли масленичные гулянья

Масленицу – весёлый праздник проводов зимы и встречи весны сибиряки всегда ждут с нетерпением. Вот и жители 38 округа дружно проводили зиму на праздничных масленичных гуляниях, организованных активистами ТОС, при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Инны Ильиных (депутатское объединение «Единая Россия»).

«Ничто не может так объединить людей как наши традиционные праздники, поэтому я всегда помогаю в их организации на территории моего округа. Мы проводим их на нескольких площадках, чтобы поучаствовать смогли как можно больше жителей и главное ребятишек. Особенно это важно для жителей новых домов. Праздник помогает им познакомиться друг с другом, подружиться, узнать друг друга, найти общие интересы. С праздника начинается общественная жизнь в таких домах. Мне очень радостно видеть, что в наших забавах участвуют не только дети, но охотно к ним присоединяются и их родители. И так дружно мы проводим все праздники на округе, ­– поделилась депутат Инна Сергеевна.

Праздник для ребят и взрослых проходил во дворах микрорайона ТОС «Воинский» на ул. Бориса Богаткова, 163/3 и микрорайона «ТОС 5» по ул. Бориса Богаткова, 173, где организованы просторные площадки, чтобы места хватило для всех участников.

Организаторы праздника в нарядных костюмах создавали праздничное настроение и зазывали всех желающих на игры, конкурсы и старинные масленичные забавы.

Участники праздника и канат перетягивали, и хороводы вокруг «солнышка» водили, и частушки пели и через импровизированный «костёр» прыгали и кадриль сплясали – скучать было некогда. А кульминацией праздника стало – традиционное сожжение соломенного чучела – Масленицы и вкусное угощенье. Блинов, баранок, печенья, вафель, сладостей и горячего чая хватило всем!