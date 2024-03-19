В Новосибирской области не выявили нарушений во время проведения выборов президента

Во время проведения выборов президента РФ в Новосибирской области не было выявлено нарушений.

По данным уполномоченного по правам человека Новосибирской области, в регионе завершилось трехдневное голосование на выборах президента. Как сообщила Избирательная комиссия Новосибирской области, явка на выборы с учётом ДЭГ составила 63,19%; системой ДЭГ воспользовались 228584 избирателя (93,01% от всех подавших заявление на голосование по этой системе); рекордное лидерство за действующим Президентом РФ Владимиром Путиным (83,88% голосов).

Уточняется, что нарушений, влияющих на ход и результаты голосования, зафиксировано не было. На «горячую линию» УПЧ поступило всего 6 звонков, в основном, о даче разъяснений.

Отдельную положительную оценку заслуживает проведение дистанционного электронного голосования, профессиональная подготовка наблюдателей, широкое информирование избирателей посредством реализации пилотного проекта «Мобильная УИК», доступная среда на избирательных участках с учетом потребностей каждого избирателя и активная работа Центра и Штаба общественного наблюдения за выборами.