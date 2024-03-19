В Новосибирской области отремонтируют автодорогу за 394 миллиона рублей

Заказчик — МКУ «Отдел капитального строительства» Оби.

В Новосибирской области хотят отремонтировать автодороги по ул. Строительная, ул. Железнодорожная и участок автодороги по ул. Байдукова Оби.

Подрядчику ООО «Перлит-Строй» необходимо будет провести земляные работы, обустроить асфальтовое покрытие, тротуары, автобусные остановки, водоотводные сооружения, а также провести дорожную разметку.

Стоимость работ оценили в более чем 250 миллионов рублей. На подготовительные работы выделят около 70 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Напомним, что стали известны подробности ДТП в Кузбассе, в котором погибла семья из Новосибирска.