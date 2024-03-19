В Новосибирской области следователи выясняют причины смерти 4-месячного младенца

В Искитиме скончался четырехмесячный ребенок — следователи выясняют причины.

Ранее было известно, что в Искитиме 23 февраля текущего года младенец четырех месяцев попал к врачам с одышкой, после нескольких дней лечения ОРВИ. В результате чего его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ — ребенку диагностировали пневмонию.

По словам мамы ребенка, врачи халатно отнеслись к заболеванию, хамили в ответ на ее вопросы, когда ее младенца переведут в областную больницу. В итоге ребенок умер.

Но даже после смерти малыша маму не пустили к нему, однако отдали коробку из-под детского питания, в которой была скорлупа от семечек — её вместе с другими вещами передали на экспертизу в правоохранительные органы.

Сейчас в следственном комитете выясняют все обстоятельства произошедшего.