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Авто

В России за день скупили всю партию седанов Solaris HS

Фото: AGR

Первая партия седанов Solaris HS, он же Hyundai Solaris на рынке РФ до середины 2022 года, была раскуплена россиянами моментально.

В компании «Аларм-Моторс» рассказали, что все машины из первой партии были забронированы за один день с момента объявления дилерским центром об их поставке. В ближайшее время ожидаются поставки остальных моделей: кроссовера Solaris HC (Hyundai Creta), седана Solaris KRS (Kia Rio) и кросс-хэтчбека Solaris KRX (Kia Rio X).

В компании отметили, что считают Solaris HS и Solaris KRS будущими драйверами продаж нового российского бренда.

Ранее мы рассказывали, что «дочка» «Автоваза» выпустила первые машины собственного бренда.

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Галина Чебыкина
Журналист

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