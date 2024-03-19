В России за день скупили всю партию седанов Solaris HS

Первая партия седанов Solaris HS, он же Hyundai Solaris на рынке РФ до середины 2022 года, была раскуплена россиянами моментально.

В компании «Аларм-Моторс» рассказали, что все машины из первой партии были забронированы за один день с момента объявления дилерским центром об их поставке. В ближайшее время ожидаются поставки остальных моделей: кроссовера Solaris HC (Hyundai Creta), седана Solaris KRS (Kia Rio) и кросс-хэтчбека Solaris KRX (Kia Rio X).

В компании отметили, что считают Solaris HS и Solaris KRS будущими драйверами продаж нового российского бренда.

Ранее мы рассказывали, что «дочка» «Автоваза» выпустила первые машины собственного бренда.