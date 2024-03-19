Весенний призыв 1 апреля: какие штрафы грозят за уклонение в 2024 году

За проблему уклонения от воинской службы в России взялись всерьёз – с 1 апреля 2024 года в законную силу вступают глобальные изменения в соответствующий закон.

Весенний призыв в нашей стране традиционно стартует 1 апреля, и завершиться 15 июля текущего года. По-прежнему в ряды Вооружённых Сил РФ сроком на один год (12 месяцев) призовут крепких и здоровых парней от 18 лет.

А вот предельный возраст призыва, который ранее находился в пределах 27 лет, продлён на три года – до 30 лет. По комментариям Минобороны, это поможет привлечь в ряды ВС РФ взрослых и зрелых людей.

Также с 1 апреля вступают в юридическую силу и другие изменения в законе о воинской службе. Прежде всего, они коснуться тех, кто намерен уклониться от службы. Для таких граждан страны предусмотрены более жёсткие, чем в предыдущие годы, санкции:

- за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины — штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей;

- за отсутствие уведомления военкомата о смене семейного положения, места жительства, места работы или учебы – штраф от 1 000 до 5 000 рублей;

- за изменение места жительства на срок свыше трех месяцев во время призыва и не сообщающие об этом в военкомат — штраф от 10 000 до 15 000 рублей;

- уклонение от прохождения медицинской комиссии — штраф от 15 000 до 25 000 рублей;

- уклонение от службы в армии — штраф до 200 тысяч рублей, арест до шести месяцев, принудительные работы сроком до двух лет или лишение свободы.

Напомним, что повестки весной-2024 могут приходить в двух форматах: бумажном и электронном.