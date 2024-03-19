Взрыв в банке, спасение детей, гибель животных: главные новости Новосибирска 19 марта

Сиб.фм собрал топ-5 главных событий в Новосибирской области на 19 марта.

В Академгородке при пожаре в квартире погибли животные — людей на момент возгорания дома не было. Возгорание, по данным ГО и ЧС по Советскому району Новосибирской области, произошло из-за гнилой проводки.

В Новосибирске на улице Зорге помощь спасателей потребовалась маме двухгодовалых двойняшек, которые случайно остались одни в квартире. С малышами все хорошо, они не пострадали.

Полицейские установили личность человека, который взорвал петарду в банке. 46-летнего Новосибирска доставили в ОМВД для дальнейшего расследования. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы действий мужчины.

Утром 19 марта на остановке «Новосибирск-Западный» из-за неисправности контактной сети собрались трамваи маршрутов № 8, 15 и 18. Из-за этого многие люди опоздали на работу.

Сегодня стало известно, что конструкторы из Новосибирска работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Разработка предназначена для помощи бойцам специальной военной операции.