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общество

Взрыв в банке, спасение детей, гибель животных: главные новости Новосибирска 19 марта

Фото: правительство НСО

Сиб.фм собрал топ-5 главных событий в Новосибирской области на 19 марта.

Фото Взрыв в банке, спасение детей, гибель животных: главные новости Новосибирска 19 марта 2

В Академгородке при пожаре в квартире погибли животные — людей на момент возгорания дома не было. Возгорание, по данным ГО и ЧС по Советскому району Новосибирской области, произошло из-за гнилой проводки.

Фото Взрыв в банке, спасение детей, гибель животных: главные новости Новосибирска 19 марта 3

В Новосибирске на улице Зорге помощь спасателей потребовалась маме двухгодовалых двойняшек, которые случайно остались одни в квартире. С малышами все хорошо, они не пострадали.

Фото Взрыв в банке, спасение детей, гибель животных: главные новости Новосибирска 19 марта 4

Полицейские установили личность человека, который взорвал петарду в банке. 46-летнего Новосибирска доставили в ОМВД для дальнейшего расследования. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы действий мужчины.

Фото Взрыв в банке, спасение детей, гибель животных: главные новости Новосибирска 19 марта 5

Утром 19 марта на остановке «Новосибирск-Западный» из-за неисправности контактной сети собрались трамваи маршрутов № 8, 15 и 18. Из-за этого многие люди опоздали на работу.

Фото Взрыв в банке, спасение детей, гибель животных: главные новости Новосибирска 19 марта 6

Сегодня стало известно, что конструкторы из Новосибирска работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Разработка предназначена для помощи бойцам специальной военной операции.

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Галина Чебыкина
Журналист

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