Железнодорожники обсудили вопросы непроизводственного травматизма с омбудсменом по правам ребенка в Новосибирской области

Безопасность детей на железной дороге стала темой для дискуссии, которая прошла в Законодательном собрании Новосибирской области, с участием уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко и руководства Новосибирского территориального управления Западно-Сибирской магистрали.

В совещании приняли участие главы ряда районов города Новосибирска и области, представители министерств, транспортной прокуратуры, Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

С докладом выступил заместитель начальника ЗСЖД по Новосибирскому региону Евгений Дербилов. Он назвал основные причины травматизма на железнодорожных путях, а также перечислил ряд профилактических мер, которыежелезнодорожники регулярно проводят. Так, в 2023 году в Новосибирской области на объектах магистрали установлено более 3 тыс. метров разных ограждений. Отремонтированы 12 пешеходных переходов, обновлены пешеходные настилы на станциях и перегонах.

Профилактические мероприятия в школах — непрерывная работа сотрудников Западно-Сибирской железной дороги.С начала 2024 года профилактические беседы провели для 1000 учеников школ в районах Новосибирской области. Но, несмотря на регулярную профилактику, случаи травматизма происходят.

— Причина несчастных случаев с несовершеннолетними в 100% случаев – это нарушение правил нахождения на железной дороге, — подчеркнул Евгений Дербилов. — Считаю, что на уроках безопасности жизнедеятельности необходимо объяснять ученикам меры безопасности не только при нахождении на автомобильной дороге, но и правила пересечения железной дороги. А самое главное, необходимо понимать, что личный пример каждого, в первую очередь, конечно, родителей, будет лучшим уроком безопасности.

Участники совещания проанализировали случаи детского травматизма в регионе и обсудили возможные меры профилактики.