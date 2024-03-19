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общество

Жители Новосибирска смогут в электронном виде записать детей в первый класс

Фото: freepik

Новосибирцы могут заранее подготовить электронные заявления для записи ребенка в первый класс.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, на сайте Госуслуг теперь можно подготовить заявление для записи ребенка в первый класс.

«Когда школа начнёт принимать заявки, останется только нажать кнопку «Отправить». Приёмная кампания по всей Новосибирской области стартует первого апреля», – сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

К сервису подключены все школы Новосибирской области. Заполнить заявление можно по ссылке.

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Валерия Митрохина
Журналист

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