Жители Новосибирска смогут в электронном виде записать детей в первый класс

Новосибирцы могут заранее подготовить электронные заявления для записи ребенка в первый класс.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, на сайте Госуслуг теперь можно подготовить заявление для записи ребенка в первый класс.



«Когда школа начнёт принимать заявки, останется только нажать кнопку «Отправить». Приёмная кампания по всей Новосибирской области стартует первого апреля», – сообщил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.



К сервису подключены все школы Новосибирской области. Заполнить заявление можно по ссылке.