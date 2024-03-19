Зимний уход за лицом: основные советы по сохранению сияния кожи

Зимой кожа лица страдает сильнее, чем в другие сезоны.

Это связано с несколькими факторами. Во-первых, холодный воздух вызывает раздражение и сухость кожи, что приводит к шелушению, покраснению и зуду. Раздражает кожу лица и ветер. Во-вторых, на кожу сильнее влияет отопление в доме, так как в помещении преобладает сухой воздух. И самое главное — недостаток витамина D. В холодный сезон люди получают меньше солнечного света, который необходим для синтеза этого витамина.

Все эти факторы приводят к тому, что зимой кожа становится сухой и нуждается в более интенсивном уходе. Поэтому важно знать, как правильно ухаживать за лицом в это время года.

Эксперты советуют регулярно увлажнять кожу — это один из самых важных шагов. Необходимо подобать подходящий крем и наносить его не менее двух раз в день, в особенности после душа или умывания. В составе крема должны находиться такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, глицерин и керамиды. Они помогают удерживать влагу и защищают кожный барьер.

Для улучшения состояния кожи рекомендуется использовать увлажнитель воздуха. Из-за отопления в помещении скапливается сухой воздух, который непосредственно влияет на саму кожу. Поэтому важно иметь дома увлажнитель. Он поможет предотвратить сухость и шелушение.

Выходя на улицу, необходимо защитить кожу и закрыть все открытые участки шарфом и шапкой. Также не стоит забывать и о солнцезащитном креме широкого спектра действия с SPF 30. Благодаря ему ультрафиолетовые лучи даже в пасмурные дни не будут воздействовать на кожу.

Специалисты не советуют принимать горячий душ. Он лишает натуральных масел и приводит к еще большей сухости.

Необходимо периодически отшелушивать кожу, чтобы избавляться от омертвевших клеток и стимулировать клеточный обмен. В зимний период важно подобрать мягкие скрабы, чтобы не травмировать раздраженные участки.

Водный баланс в организме также нужно соблюдать: не менее восьми стаканов в день.

Таким образом, следуя рекомендациям, можно сохранить кожу зимой здоровой и сияющей.