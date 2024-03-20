21 марта состоится премьера фильма «Летучий корабль»

«Летучий корабль» — романтическая сказка, которая появится в кинотеатрах 21 марта. Режиссером картины выступил Илья Учитель.

Производством фильма занималась Киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Союзмультфильм» и кинокомпании «Контент-Клуб».

Сюжет фильма развивается вокруг истории, в которой царь планирует выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает выйти замуж по любви. Её встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном нарушает планы хитреца Поля, стремящегося к трону. В то время как у злодея есть темная магия и богатство, у Ивана – поддержка волшебных существ, любовь и мечта.

Авторы подготовили для зрителей по-настоящему зрелищное кино с популярными песнями и ярким актерским составом, в котором приняли участие Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Фёдор Добронравов, Андрей Бурковский, Анна Уколова и другие. Главные роли влюбленных принцессы и моряка исполнили молодые звезды Ксения Трейстер и Александр Метелкин. Роль легендарного Водяного сыграл известный актер Сергей Гармаш.

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