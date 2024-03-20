Африканская чума свиней — угроза экономике региона: начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Шмидт — о биологической безопасности

Какие заболевания животных выявляла ветеринарная служба в 2023 году? От каких болезней животных в регионе ведётся обязательная вакцинация? Как в Новосибирской области решается проблема старых бесхозяйных скотомогильников? Есть ли в регионе бесплатное оказание ветеринарных услуг? Об этом рассказал начальник ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» Юрий Шмидт в эксклюзивном интервью медиахолдингу Сиб.фм Group.

— Юрий Давыдович, давайте подведём итоги 2023 года по линии работы государственной ветеринарной службы Новосибирской области. Какие цифры, результаты, достижения?

— 2023 год был очень серьёзен с точки зрения вызовов эпизоотическому благополучию Новосибирской области. В этом смысле специалистам государственной ветеринарной службы, управления ветеринарии Новосибирской области удалось выдержать те вызовы, которые были по инфекционным заболеваниям. Новосибирская область осталась благополучной по особо опасным карантинным заболеваниям.

Эпизоотическое благополучие на территории Новосибирской области обеспечивается серьёзной работой ветеринарных специалистов. В каждом районе есть подведомственное ветеринарное учреждение, которое обеспечивает надлежащим образом защиту территории региона от инфекционных заболеваний. При этом мы говорим, что особенность ветслужбы — это целый комплекс мероприятий, и он выполняется в полном объёме. На сегодняшний день Новосибирская область благополучна по заболеваниям, которые могут приводить к серьёзным экономическим вызовам и потерям, — таким как африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, ящур КРС.

Специалистами госветслужбы проводится большой объём мероприятий. Работа ведется совместно с Россельхознадзором – федеральной ветеринарной службой, которая в том числе осуществляет надзор за юридическими лицами.

В 2023 году у нас было проведено 181,5 млн вакцинаций домашних и сельскохозяйственных животных. Из этого объёма 1,5 млн сделано специалистами государственной ветеринарной службы Новосибирской области. Также проведено 3 млн 123 тыс. диагностических исследований на заразные болезни животных, 97 млн профилактических обработок животных, 36,5 млн ветеринарно-санитарных экспертиз сырья животноводческой продукции на безопасность и качество. Также на пищевые продукты оформлено 151 млн 405 тыс. электронных ветеринарных сопроводительных документов, то есть у нас около 410 тыс. ветеринарных сертификатов оформляется по области каждые сутки.

Важно понимать, что эти болезни несут значительную угрозу экономическому благополучию. Но многие думают, что экономический урон приходится только на одно хозяйство, где произошла вспышка заразной болезни. На самом деле сейчас в России действует система регионализации субъектов по заразным болезням животных. Она осуществляется в соответствии с решением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. По каждой из болезней в отношении каждого субъекта устанавливается определённый статус регионализации. И если вспышка была даже в небольшой деревне, где может быть 10 коров всего, то неблагополучный статус по этой болезни животных будет наложен на всю область. И в соответствии с этим решением мы не сможем поставлять продукцию животного происхождения, зерно, сельскохозяйственную продукцию, там огромный перечень: мясо, молоко, рыба, корма, всё не сможем поставлять в более благополучные субъекты.

— С какими вопросами чаще всего обращаются жители Новосибирской области в управление ветеринарии?

— Жители региона серьёзным образом стали подходить к вопросам ветеринарии, ухода за домашними питомцами, а также трепетно относиться к качеству и безопасности еды, которая находится в магазинах.

Чаще всего поступают вопросы по обращению с домашними животными. Также бывают обращения по поводу нападений и покусов собак. В общей структуре это около 80 %. Остальное — это вопросы, связанные с консультацией по оказанию ветуслуг, обязательной вакцинацией, а также оформлением электронных сопроводительных документов. За 2023 год около 1300 обращений было от граждан к управлению ветеринарии по тем или иным вопросам.

— Как государство поддерживает управление, сколько денег было выделено на 2023–2024 годы и на что будут направлены средства?

— В последние годы государство оказывает максимальную поддержку. Если 8–10 лет назад бюджет госветслужбы Новосибирской области составлял около 500 млн рублей, то в 2023 году этот показатель составляет 1 млрд 15 млн рублей. На 2024 год у нас запланировано 1 млрд 86 млн рублей. Около 840 млн рублей будут направлены на выполнение государственного задания. По сути, это финансирование деятельности подведомственных учреждений в каждом районе по проведению противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заразных болезней животных. Также средства будут направлены на укрепление материально-технической базы госветслужб. В том числе у нас появилась такая статья расходов как ликвидация бесхозяйных скотомогильников. В 2023 году на эти цели выделено 24 млн рублей.

Хотя, в первую очередь, в текущем году средства пойдут на обеспечение эпизоотического благополучия, большую заботу государство оказывает сохранности кадрового потенциала ветеринарных специалистов на местах. Главное, что специалисты государственной ветеринарной службы сегодня чувствуют себя абсолютно социально защищенными. Средняя заработная плата у ветеринаров госветслужбы Новосибирской области составляет 57,5 тыс. рублей.

Именно увеличение средней заработной платы ветеринарных специалистов позволило в 2023 году не только предотвратить отток специалистов, но и привлечь в структуру государственной ветеринарной службы 37 новых сотрудников. Люди пришли в сельскую местность работать ветеринарными врачами с пониманием, что сегодня это становится престижным и очень перспективно как с точки зрения карьерного роста, так и материальной обеспеченности.

— Какие заболевания выявляла ветеринарная служба в 2023 году в Новосибирской области? Какие наиболее опасные были для человека?

— Вся проводимая нами работа позволила избежать возникновения очагов таких экономически и социально значимых болезней животных, которые сейчас на слуху, как африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, ящур и сибирская язва. В целом эпизоотическая ситуация на территории Новосибирской области остаётся стабильной, удаётся поддерживать устойчивое эпизоотическое благополучие.

Исключение составляет ряд болезней. Среди наиболее значимых, которые можно выделить — это бешенство. Оно является природно-очаговым, то есть вирус постоянно циркулирует в дикой природе и полностью устранить его, как вакцинацией домашних животных, невозможно, потому что всегда будет, например, мышка-полёвка, которую в лесу съела лисичка, а затем пришла к людям. Мы эту лису поймали, исследовали и выяснили, что она больна бешенством. В данном случае будет установлен карантин и определен эпизоотический очаг, потому что лиса зашла в этот населённый пункт.

Поэтому такие заболевания будут всегда регистрироваться, но в целом благодаря проводимой работе за 10 лет у нас произошло снижение случаев выявления бешенства. В 2023 году было зарегистрировано 25 очагов, 17 из которых — это дикие животные. А 10 лет назад было 40, то есть планомерная работа даёт свой результат.

За 2023 год госветслужбой области проведено около 310 тыс. вакцинаций против бешенства. Это вакцинация крупного рогатого скота, овец и лошадей, а также собак и кошек.

Помимо этого, мы применяем вместе с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области раскладку съедобной приманки, которая содержит вакцину для иммунизации диких плотоядных животных. Это такие брикеты, в которых есть специальное устройство, позволяющее вакцинировать диких животных. 100 тыс. доз мы раскладываем, эта вакцина поступает в область из федерального бюджета.

В целом у нас по бешенству контролируемая ситуация.

В 2023 году также возникло несколько очагов бруцеллёза, это достаточно серьёзное заболевание. Очаги возникли в связи с несанкционированным переходом животных через границу с Казахстаном, а также ввозом животных без сопроводительных документов с нарушением требований законодательства.

Для того чтобы перевезти животное из соседнего региона к нам, их сначала надо отправить на карантин. Перед этим надо убедиться, что в отношении этих животных заранее были проведены все вакцинации, потом они приезжают к нам в регион, и здесь их ещё раз отправляют на карантин.

В прошлом году у нас частник буквально решил в багажнике перевезти одно животное непонятно откуда, в итоге произошло заражение бруцеллёзом. Однако, были оперативно приняты необходимые меры, проведено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором организовано межведомственное взаимодействие всех необходимых служб и ведомств. Проведено около 550 тыс. лабораторных исследований для выявления животных, которые могут быть заражены бруцеллёзом, и таким образом удалось предотвратить ещё большее его распространение.

Также в 2023 году регистрировался лептоспироз крупнорогатого скота и лошадей, что тоже является значимым заболеванием. В 2023 году в области было зарегистрировано 7 неблагополучных пунктов, три из которых мы уже ликвидировали, четыре ещё остаются в работе. Лептоспироз —тоже природно-очаговая болезнь. Животные заражаются на водопое, пастбищах, где возбудитель постоянно циркулирует в воде, можно заразиться в стоячих водоёмах, также разносчиками болезни могут быть грызуны. По лептоспирозу в прошлом году провели более 220 тыс. вакцинаций.

Ещё одним хроническим заразным заболеванием в Новосибирской области является лейкоз крупного рогатого скота. Для человека это заболевание не опасно, поэтому во многих странах, например, в США, с лейкозом не борются в принципе. В ряде европейских стран до 80 % поголовья является вирусоносителем лейкоза и они считают, что это нормально, и не принимают мер. В Российской Федерации меры по оздоровлению хозяйств от лейкоза принимаются на регулярной основе. Однако процесс это не быстрый, так как требует постепенной замены поголовья на свободное от вируса.

— Болеют ли животные коронавирусом? О каком количестве заражённых может идти речь в Новосибирской области?

— Коронавирус коронавирусу рознь. Если говорить про SARS-CoV-2, который стал уже популяционной реальностью для людей, то у животных свои инфекции: коронавирусный энтерит у собак, у некоторых видов сельскохозяйственных животных ряд заболеваний также вызывается возбудителями, которые относятся к группе коронавирусов.

В иностранной литературе встречаются случаи, когда коронавирусом человека болеют животные. Например, коронавирус человека регистрировался у морских млекопитающих, также есть сообщения о заболевании норок в Голландии.

Данных о болезни коронавирусом человека среди животных на территории России и в Новосибирской области нет. Это не значит, что мы не проверяем, мы говорим о том, что сегодня дифференциальная диагностика этого вида коронавируса у животных для ветеринарной службы и для ветеринарной безопасности не имеет принципиального значения.

Сегодня, говоря об угрозах эпидемиологических для человека, мы всё-таки должны предостеречь людей от тех известных инфекционных заболеваний, которые реально опасны для человека и которые могут быть переданы от животного к человеку при несоблюдении обязательных ветеринарных мероприятий.

— Бывали ли случаи выявления на территории Новосибирской области возбудителей опасных болезней на предпродажной проверке продукции животного происхождения?

— В 2023 году на территории региона области подвергнуто убою и ветеринарно-санитарной экспертизе 614 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей, а также 32 млн. 911,5 тыс. голов птицы.

Без обязательной проверки качества и безопасности ни одна единица этой продукции не может быть продана. При проведении экспертизы ветеринарные специалисты иногда находят ряд нарушений и продукцию, не соответствующую качеству и безопасности, выводят из оборота. В большей части это касается паразитарных заболеваний, таких как альвеококкоз и эхинококкоз, случаев бактериальных несоответствий, случаев, когда мы встречаем те болезни, которые относятся к пищевым токсикоинфекциям.

За прошлый год из оборота выведено большое количество такой продукции. Порядка 3 280 тонн некачественной и опасной пищевой продукции было обезврежено, утилизировано и уничтожено.

Это значит, что приобретённая продукция в легальном обороте, в магазинах и рынках, где есть лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, будет на 100 % безопасна. На сегодняшний день качество и безопасность продукции животного происхождения — это один из основных приоритетов работы ветеринарных специалистов.

— Как часто приходится устанавливать карантин в населённом пункте или районе Новосибирской области? Удаётся ли обходиться какими-то другими ограничениями?

— В перечне нормативных документов есть такое понятие как ветеринарные правила при возникновении тех или иных заболеваний. С точки зрения ветеринарной безопасности, карантин — это крайняя мера, которая вынуждает ветеринарную службу включать ограничительные мероприятия. Карантин — это ограничение на передвижение продукции, живых животных, сельхозпродукции. Задача одна — в этом очаге, где мы включаем систему карантинных мероприятий, не допустить расползание беды, поэтому, когда мы говорим о карантинных мероприятиях, всегда разговор идёт об опасных инфекционных заболеваниях. Применение всех ветеринарно-санитарных мер, в том числе профилактических — это и есть недопущение введения карантинных ограничительных мероприятий.

— От каких заболеваний животных на территории Новосибирской области ведётся обязательная вакцинация? Сколько денег на это будет направлено в 2024 году?

— Обязательные вакцинации — это бешенство, сибирская язва, ящур, классическая чума свиней, заразный узелковый дерматит, высокопатогенный грипп птиц.

Для проведения профилактической вакцинации по указанным болезням за 2023 год в Новосибирскую область поступили вакцины за счет средств федерального бюджет на общую сумму более 76,8 млн руб. Сами мероприятия по диагностике и вакцинации проводятся за счет средств областного бюджета.

— Есть ли в Новосибирской области обязательная вакцинация от лептоспироза?

— Вакцинация от лептоспироза обязательна только в очагах неблагополучия, то есть если возникает эта болезнь, и по ветеринарным правилам в очаге карантинных мероприятий, там, где введён карантин по лептоспирозу, всё восприимчивое поголовье подвергается вакцинации.

Если мы говорим о жителях города, у которых есть домашние питомцы, то сегодня каждый житель по желанию может поставить своему питомцу комплексную профилактическую вакцину. Она направлена на защиту организма животного сразу против нескольких заболеваний, в том числе против лептоспироза. У сельскохозяйственных животных в благополучных населённых пунктах обязательная прививка против лептоспироза не предусмотрена.

Рекомендацию можно дать одну — собак и кошек нужно прививать от лептоспироза обязательно.

— Как решается проблема старых бесхозных скотомогильников?

— Если неиспользуемый скотомогильник без хозяина, то мы проводим его ликвидацию. Проводится обязательный отбор проб почвы и исследование на наличие сибирской язвы. Если там ничего не находят, то производится демонтаж тех ёмкостей, которые использовались для складирования трупов животных. Это может быть железобетонная или железная ёмкости. В связи с тем, что эти скотомогильники давно не использовались, от биологических отходов ничего не осталось, только кости, может быть, какие-то редкие. Всё это вынимается и сжигается, на месте проводится дезинфекция, если это железобетонная ёмкость, то дезинфицируем, как и всю территорию скотомогильника тоже.

— Сколько скотомогильников расположено на территории Новосибирской области? Какие работы по их выявлению и ликвидации запланированы на 2024 год?

— Когда мы приступили к работе по ликвидации скотомогильников в Новосибирской области, у нас было 808 скотомогильников. Все они были поставлены на учет. В 2022 году ликвидировано 187 скотомогильников, в 2023 году — 161. Осталось ликвидировать 404 скотомогильника.

В текущем году мы планируем ликвидировать 150 скотомогильников. Цифра падает из-за того, что когда мы приступили к этой работе, то взялись за те скотомогильники, от которых ничего не осталось. Проводили обязательное лабораторное исследование почвы на наличие сибирской язвы, чтобы не раскопать её. Когда подтверждается наличие заболевания, производится демонтаж конструкций, выравнивание земли, дезинфекция, тогда уже снимаем с учёта этот объект.

Что касается сибиреязвенных скотомогильников, то из областного бюджета на их обустройство и содержание ежегодно выделяется финансирование. Основную работу мы провели в 2022 году. Был довольно большой объём средств, около 16 млн руб., так как данные объекты, согласно законодательству, ни в коем случае нельзя ликвидировать. Споры сибирской язвы могут сохраняться 100 и более лет. Скотомогильники с сибирской язвой мы приняли в областную собственность. Всего у нас их 9, из них 8 приняты в собственность и поставлены на баланс районных госветучреждений.

На данных скотомогильниках приняты меры по их огораживанию, то есть полноценный капитальный забор. На поддержание скотомогильника сейчас выделяется около 780 тыс. руб. в этом году и в следующем.

— Прошлым летом наблюдался дефицит препаратов, защищающих собак от клещей. Привычные владельцам «Симпарика» и «Бравекто» купить практически невозможно, а препараты, которые есть в продаже, по словам сотрудников ветмагазинов, малоэффективны. Что стоит ожидать в новом сезоне? Есть ли достойный аналог препаратам — ошейники, капли?

— Эти лекарственные препараты — средства защиты животных от нападения иксодовых клещей. В период наибольшей активности — весной и осенью — клещи часто являются переносчиками тяжёлого, в некоторых случаях смертельного заболевания. В частности, для собак это пироплазмоз. Для того чтобы животные не заболевали пироплазмозом, им требуется определённая подготовка к этим сезонам, и названные препараты профилактируют саму возможность заболевания животных пироплазмозом.

Да, это препараты импортные, однако здесь мы увидели, что «свято место пусто не бывает». Сегодня на смену этим препаратам приходят отечественные разработки. Рынок ветеринарных препаратов хорошо сформирован. В аптеках есть запас эффективных и качественных как российских разработок, так и импортных аналогов, которые ничем не хуже тех названных средств. В этом смысле владельцы собак должны быть спокойны.

— В последнее время жители Новосибирской области часто жалуются на энтерит у животных. Есть ли данные, сколько зарегистрировано таких случаев, и есть ли вероятность смертельности?

­— Энтерит — это общее название воспаления тонкого отдела кишечника. Скорее всего, речь идёт о вирусном энтерите. В 2023 году и в начале 2024 года мы видим некоторое увеличение процента заболевания. Например, 10–15 лет назад эта болезнь считалась смертельно опасной для щенка в возрасте от 3 до 7 месяцев. Оно характеризовалось стопроцентным отказом от корма, тяжёлыми расстройствам, собачка должна была находиться минимум 5–7 дней на постоянной капельнице, и ещё огромное количество лечебных мероприятий необходимо было сделать, чтобы животное спасти.

Постепенно, с формированием понимания того, что вакцинация — это обязательное профилактическое мероприятие и с повышением культуры ветеринарного обслуживания животных у владельцев, эта проблема практически была сведена к нулю.

С 2019 по 2022 год случаи возникновения энтерита у собак были редки и, соответственно, владельцы животных потеряли бдительность и количество обращений за вакцинацией против энтерита резко уменьшилось. В настоящее время наблюдаются последствия такого снижения. Собаки, рожающие щенков, не передают поствакцинальный иммунитет с молозивом. Поэтому животные оказались иммунологически незащищённые против вируса, а он из природы никуда не делся.

Сейчас проводится просветительская работа, и специалисты государственных ветеринарных клиник серьёзно подходят к агитации владельцев собак по поводу обязательной вакцинации против энтерита, чтобы люди более активно шли на вакцинацию щенков.

— Есть ли сейчас в Новосибирской области бесплатное оказание ветеринарных услуг?

— Да, к бесплатным ветеринарным услугам относится вакцинация против бешенства, сибирской язвы, ящура, заразного узелкового дерматита, классической чумы свиней. Это те вакцины, которые поставляются за счёт средств федерального бюджета. Они являются бесплатными, поэтому владельцы должны понимать, что для обеспечения эпизоотического благополучия нет никаких ограничений, чтобы эти прививки поставить животным.

Также есть бесплатная услуга по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, которые необходимо оформлять на всю продукцию животного происхождения, животных и корма. Любое перемещение животных от одного собственника к другому должно сопровождаться оформлением сопроводительного документа

Единственное, не всё делает государственная ветеринарная служба. У нас есть специалисты, которые работают в хозяйствующих субъектах, — они имеют такое право, проходят аттестацию, оформляют сертификаты. Из 151,5 млн. сертификатов около 3,5 % оформляется госветслужбой.

Кроме того, проводим льготные стерилизации, ветеринарная служба старается проводить такие акции. Мы можем сделать бесплатно саму операцию, но владельцам приходится платить за расходные материалы, поэтому сумма берётся, но кратно меньше, чем в частных клиниках.

— В сети часто пишут об издевательствах над животными. Один из последних случаев — цирковые медведи Герасимовых, которых изъяли у них по решению суда. Как управление ведёт работу в этом направлении, есть ли факты издевательств над животными?

— Управление ветеринарии Новосибирской области наделено полномочиями по осуществлению государственного надзора в области обращения с животными. В том числе мы следим, чтобы с домашними животными обращались надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства. Анализ поступивших обращений в управление ветеринарии показал, что издевательства над животными — это единичные случаи. Мы передаём эти материалы в МВД для проведения экспертизы случая жестокого обращения с животными и установления состава преступления. Все обращения отрабатываются, но их не так много.

Историю с цирковыми медведями Герасимовых мы отрабатывали с природоохранными структурами. Собирали общественный совет, где рассматривали проблемы, связанные с этими цирковыми медведями. Сегодня эта ситуация разрешена благополучно. С точки зрения безопасности самих животных, они находятся в надлежащих условиях. На сегодняшний день они накормлены и находятся в тепле у новых хозяев.

Что касается в целом ответственного обращения с животными, то важно помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. У владельца должно быть понимание, что это живое существо, оно требует внимания, заботы, ухода, содержания в соответствии со своими физиологическими потребностями. Это каждодневная, очень серьёзная ответственность.

— За последний год был ли ввоз в Новосибирскую область экзотических животных и планируется ли в 2024 году?

— У нас в городе есть уникальная по своей значимости организация — Новосибирский зоопарк, который является главным местом назначения для ввоза большинства экзотических животных. За 2023 год по ветеринарным сопроводительным документам приехали около 93 особей экзотических животных. Новосибирский зоопарк отличается коллекцией кошачьих. Также экзотические морские животные, хищники, медведи — их привозят в Новосибирск, чтобы эмоционально радовать и поддерживать настроение сибиряков. При этом надо понимать, что в зоопарке работают специалисты ветеринарной службы, которые тесно интегрированы с государственной ветеринарной службой. Мы находимся с ними в постоянном взаимодействии, и качество жизни питомца в зоопарке — это в том числе и качество его ветеринарной безопасности, и качество его здоровья.

— Какие задачи стоят перед ветеринарной службой на 2024 год?

— Основополагающие задачи управления ветеринарии Новосибирской области — это сохранение стабильности эпизоотического благополучия территории. Это вопросы, связанные с обязательным профилактическим направлением деятельности — обязательной вакцинацией и диагностическими исследованиями. Вопросы, связанные с информированием хозяйствующих субъектов о необходимости проведения обязательных мероприятий. Это проведение всего комплекса ветеринарных санитарных экспертиз, подтверждения качества и благополучия продукции животного происхождения. Также это поддержание на достаточно высоком уровне компетентности и качества оказываемых услуг ветеринарными специалистами, поддержание их профессиональных навыков.

Кроме того, это ведение информационных систем по электронной ветеринарной сертификации и других информационных систем в области ветеринарии, в рамках цифровизации нашей работы.

Среди постоянных задач, которые были упомянуты выше, можно выделить две задачи, которые стоят перед госветслужбой в текущем году: первая — это увеличение мониторинговых исследований, так как были внесены изменения в ветеринарные правила по борьбе с болезнями животных, которые требуют исследования определённого процента поголовья животных.

Вторая задача тоже связана с нововведением в законодательстве. Были внесены изменения в закон о ветеринарии, который обязал маркировать и поставить на учёт 100 % поголовья целого перечня животных: это крупнорогатый скот, птица, свиньи, мелкий рогатый скот, лошади, мулы, верблюды, даже рыба и пчёлосемьи. Казалось бы: как можно пчёл маркировать? Но будет проводиться групповое маркирование — на каждый улей будет свой индивидуальный номер.

По новым требованиям законодательства, обязанность по маркированию животных лежит на их владельцах, а данные в систему учета вносят ветеринарные специалисты.

При этом, за невыполнение требований по маркированию предусмотрена административная ответственность и в регионах уже есть случаи, когда владельца через судебное решение заставили провести маркировку своих животных.

Проводить данную работу будем в системе «Хорриот», эта информационная система является компонентом федеральной государственной системы в области ветеринарии. Её разработчиком, координатором и администратором является Россельхознадзор. Работа предстоит большая, были утверждены ветеринарные правила по маркированию и учёту. До 1 сентября текущего года предстоит на 100 % промаркировать крупный рогатый скот и свиней — как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельхозорганизациях, а также птицу и лошадей в сельхозорганизациях, промышленном секторе. Каждому животному необходимо будет поставить бирку, внести его данные в систему.

Введение стопроцентного учёта животных будет являться большим подспорьем для дальнейшей работы. Ветеринарные специалисты смогут автоматически учитывать и эффективно планировать все профилактические обработки и исследования. При этом, вся отчётность будет формироваться системой автоматически, что, в том числе позволит видеть, сколько животных прибыло, сколько выбыло, куда произведены поставки.

В 2024 году предстоит произвести маркирование и учёт животных не только государственной ветеринарной службе, но и хозяйствующим субъектам, которые обязаны будут сами маркировать животных за счёт собственных средств. Работа предстоит большая, около 100 тысяч животных необходимо внести в систему до 1 сентября.