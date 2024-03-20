День весеннего равноденствия 2024: что можно и нельзя делать 20 марта

Астрономическая весна, магический солнцеворот или вербоносица (верба набирает цвет) – всё это о весеннем равноденствии, который имеет свои традиции и, конечно, запреты.

Сутки, когда день равен ночи (не путать с солнцестоянием), случаются на нашей планете дважды в году: весной и осенью. Как правило, весеннее астрономическое событие наступает между 19 и 21 марта по Гринвичу (общемировая точка отсчета для всех часовых поясов планеты) в Северной части полушария Земли.

По-московскому времени оно произойдет 20 марта 2024 года в 06:07. В этот момент Солнце пересечет экватор и перейдет из Южного полушария в Северное. В следующий раз Солнце достигнет экватора 22 сентября (осеннее равноденствие).

С точки зрения эзотерики и культуры, весеннее равноденствие – мощный период пробуждения природы и её созидающей силы, благотворно влияющий на здоровье и самочувствие людей. А ещё это время гаданий по Солнцу, солнечных ритуалов и заговоров.

Хорошо в этот день печь блины (символ Солнца) и угощать ими родных и друзей. Наши предки в день весеннего Солнцеворота устраивали шумные гуляния, пели, танцевали и прыгали через костер. Но основным занятием было очищение пространства: генеральная уборка дома, двора и тела (горячая баня).

К запретам этого дня относится ношение тёмной одежды (привлекает негатив). 20 марта лучше отдать предпочтение ярким «солнечным» тонам в одежде: оранжевый, жёлтый, красный. Также под запрет попадали ритуалы чёрной магии, а вот гадание по книгам или крупе вполне допускалось даже русской православной церковью.