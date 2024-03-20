Эксперт Кускова поделилась советами по уходу за пуховиком после зимы

В первую очередь специалист рекомендует отдавать пуховик в химчистку.

Специалист по химической чистке одежды Елена Кускова рассказала в беседе с Pravda. Ru, как правильно ухаживать за теплыми вещами после зимы. Так, по ее словам, стирать пуховик самостоятельно не стоит, так как содержимое вещи может испортиться.

«Даже в самой хорошей машине нельзя разбить пух так, как его разбивает профессиональная машина. В химчистках их обрабатывают не в стиральных машинах, а в машинах аквачистки, которые совмещают свойства и химчистки, и стирки», — объяснила эксперт.

Кроме того, Кускова посоветовала заранее приводить в порядок свои вещи, так как свежие пятна и загрязнения удаляются легко, а все застарелые загрязнения разрушают структуру ткани.

Напомним, новосибирцы смогут купить электронику, запчасти и личные вещи в кредит.