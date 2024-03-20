Есть ли сейчас в НСО бесплатное оказание ветеринарных услуг: рассказал главный ветеринар

Главный ветеринар Новосибирской области рассказал, есть ли сейчас в регионе бесплатное оказание ветеринарных услуг.

В эксклюзивном интервью медиахолдингу Сиб.фм Group начальник ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» Юрий Шмидт рассказал, оказывают ли бесплатную помощь в ветеринарных клиниках Новосибирской области.

«К бесплатным ветеринарным услугам относится вакцинация против бешенства, сибирской язвы, ящура, заразного узелкового дерматита, классической чумы свиней. Это те вакцины, которые поставляются за счет средств федерального бюджета», — прокомментировал Юрий Шмидт.

По его словам, в регионе также существует бесплатная услуга по оформлению ветеринарных сопроводительных документов.

«Единственное, не всё делает государственная ветеринарная служба. У нас есть специалисты, которые работают в хозяйствующих субъектах, — они имеют такое право, проходят аттестацию, оформляют сертификаты. Из 151,5 млн. сертификатов около 3,5 % оформляется госветслужбой», — рассказал главный ветеринар.

Он также отметил, что ветеринары могут провести бесплатную операцию, однако владельцам все же придется оплатить расходные материалы.