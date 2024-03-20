Главный ветеринар НСО рассказал, могут ли животные заболеть ковидом

Могут ли животные заболеть коронавирусом: рассказал главный ветеринар Новосибирской области.

В эксклюзивном интервью медиахолдингу Сиб.фм Group начальник ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения» Юрий Шмидт рассказал, могут ли болеть животные коронавирусом и о каком количестве зараженных может идти речь в Новосибирской области.

«У животных свои инфекции: коронавирусный энтерит у собак, у некоторых видов сельскохозяйственных животных ряд заболеваний также вызывается возбудителями, которые относятся к группе коронавирусов», — рассказал Юрий Шмидт.

По его словам, есть случаи, когда коронавирусом человека болеют животные, но это больше распространяется на зарубежные страны.

В Новосибирской области сейчас нет данных о болезни коронавирусом человека среди животных, но несмотря на это, ветеринары тщательно осматривают их, чтобы на ранней стадии выявить заболевания.

Также Юрий Шмидт отметил, что главная задача ветеринаров предостеречь людей от тех известных инфекционных заболеваний, которые могут передаться от животного к человеку, если вовремя не соблюдать все правила обязательных ветеринарных мероприятий.