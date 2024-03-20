На Кологривого написали заявление в полицию после драки в новосибирском баре

Актёр Никита Кологривый устроил драку в кальянной в своём родном городе Новосибирске.

Директор кальянной Tangiers Lounge в Новосибирске, где актёр сериала «Слова пацана» Никита Кологривый устроил разборки с персоналом, написал заявление в полицию. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм 20 марта.

«Конечно, конечно, обращались в полицию. Ну, хулиганство же», — кратко ответил директор заведения Роман Байдин.

По его словам, информация, появившаяся в интернете, достоверная.

«Это никакая не "желтуха". В новостных лентах все написано достоверно», — отметил он.

Видео с конфликтом Роман предоставил полиции, но позже его опубликовал Telegram-канал «Абзац».

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. Кологривый подошёл к сотруднице и стал к ней приставать — лег к ней на колени. Однако девушка стала оказывать сопротивление, а актёр зачем-то её укусил.

Позже его решили успокоить другие сотрудники, стараясь сгладить конфликт словесно, но Кологривый включился в роль «Кащея» и стал махать руками, нанося удары по персоналу.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — написало издание «Абзац».

Байдин добавил, что они дали время Кологривому, чтобы он принёс извинения сотрудникам, но так от него этого не дождались.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм подтвердили, что заявление в ведомство поступало.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска», — рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку, по окончанию которой будет принято решение.