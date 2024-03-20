Навруз 2024: красивые душевные картинки и поздравления для мусульман

Новруз (Наврыз, Ноорыз, Наурыз, Новруз Байрам) – это Новый год восточного мира, совпадающий с весенним равноденствием. Это особенный период для мусульман, потому принято слать поздравления с особым теплом и любовью.
С Новруз Байрамом, праздником весны
С началом теплых дней!
Пусть все желанья и мечты
Исполнятся скорей!
Пробудятся пусть ото сна
И сердце, и душа,
Лучом весеннего тепла
Согрев вас навсегда.
Поздравляю с Наврузом! Пусть этот праздник принесет тебе много тепла, солнечных дней и приятных моментов. Желаю, чтоб все начинания оправдались, а мечты сбылись. Радости, позитива, счастья и процветания!
Встречать весну давайте вместе.
Сегодня ведь Навруз чудесный
В дома распахивает двери,
Зовет на праздник птичьей трелью.
Пусть принесет он всем удачу,
И будет на любовь богаче
Грядущий год. Забыв ненастья,
Откроем сердце солнцу, счастью.
Поздравляем с Наврузом! Солнца свет и ветер добрых перемен в весенний день несут нам радость и помогают улыбаться! Хочу пожелать вам сохранить переживания этого праздника надолго и наконец-то суметь изменить свою жизнь не просто к лучшему, но к тому, что когда-то давно вы встречали лишь в любимых волшебных сказках!
Новруз пришел, и весь честной народ
Готов отметить этот праздник светлый.
Новруз – это восточный Новый год,
Его встречают взрослые и дети.
Накройте стол, чтоб был богатым он,
И всей семьей за ним вы соберитесь.
Пришел Новруз из глубины веков,
Вы празднику святому улыбнитесь!
Поздравляю с Наврузом — с праздником весны и началом Нового Года! Пусть в вашей жизни произойдет обновление, которое является символом праздника. Желаю счастья, радости вашему дому. Дастархан будет богатым круглый год и достаток будет всегда. Так как это восточный новый год, так пусть начало станет благополучным и удачным.
Новруз – это праздник нового года.
Новые силы проснулись в природе.
Поздравляю с началом и обновленьем,
Пусть будут удачными ваши стремленья!
Веселья и радости в вашем жилище,
Пусть всем здесь хватает вниманья и пищи,
Пусть лица друзей улыбки украсят,
Пусть в доме навеки поселится счастье!
Дорогие мои, хочу поздравить вас с прекрасным праздником Навруз! Это праздник прихода Нового года. Поэтому мне хочется вам всем пожелать в новом году, позитивных перемен, новых достижений, увлечений и начинаний. А еще желаю крепкого здоровья, любви и успеха во всех делах. Мне очень хотелось бы, чтобы каждая заветная мечта обязательно сбылась. Будьте здоровы и счастливы!
Желаем весны теплой и доброй,
Желаем работы вам плодотворной,
Желаем обиды простить и забыть,
Покаяться, если грешили вы,
Желаем воспрянуть от долгой зимы,
Желаем здоровья, счастья, любви.
Проблем и забот пусть облегчится груз,
Встречайте прекрасный и добрый Новруз!