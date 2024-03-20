Навруз 2024: красивые душевные картинки и поздравления для мусульман

Новруз (Наврыз, Ноорыз, Наурыз, Новруз Байрам) – это Новый год восточного мира, совпадающий с весенним равноденствием. Это особенный период для мусульман, потому принято слать поздравления с особым теплом и любовью.

С Новруз Байрамом, праздником весны

С началом теплых дней!

Пусть все желанья и мечты

Исполнятся скорей!

Пробудятся пусть ото сна

И сердце, и душа,

Лучом весеннего тепла

Согрев вас навсегда.

Поздравляю с Наврузом! Пусть этот праздник принесет тебе много тепла, солнечных дней и приятных моментов. Желаю, чтоб все начинания оправдались, а мечты сбылись. Радости, позитива, счастья и процветания!

Встречать весну давайте вместе.

Сегодня ведь Навруз чудесный

В дома распахивает двери,

Зовет на праздник птичьей трелью.

Пусть принесет он всем удачу,

И будет на любовь богаче

Грядущий год. Забыв ненастья,

Откроем сердце солнцу, счастью.

Поздравляем с Наврузом! Солнца свет и ветер добрых перемен в весенний день несут нам радость и помогают улыбаться! Хочу пожелать вам сохранить переживания этого праздника надолго и наконец-то суметь изменить свою жизнь не просто к лучшему, но к тому, что когда-то давно вы встречали лишь в любимых волшебных сказках!

Новруз пришел, и весь честной народ

Готов отметить этот праздник светлый.

Новруз – это восточный Новый год,

Его встречают взрослые и дети.

Накройте стол, чтоб был богатым он,

И всей семьей за ним вы соберитесь.

Пришел Новруз из глубины веков,

Вы празднику святому улыбнитесь!

Поздравляю с Наврузом — с праздником весны и началом Нового Года! Пусть в вашей жизни произойдет обновление, которое является символом праздника. Желаю счастья, радости вашему дому. Дастархан будет богатым круглый год и достаток будет всегда. Так как это восточный новый год, так пусть начало станет благополучным и удачным.

Новруз – это праздник нового года.

Новые силы проснулись в природе.

Поздравляю с началом и обновленьем,

Пусть будут удачными ваши стремленья!

Веселья и радости в вашем жилище,

Пусть всем здесь хватает вниманья и пищи,

Пусть лица друзей улыбки украсят,

Пусть в доме навеки поселится счастье!

Дорогие мои, хочу поздравить вас с прекрасным праздником Навруз! Это праздник прихода Нового года. Поэтому мне хочется вам всем пожелать в новом году, позитивных перемен, новых достижений, увлечений и начинаний. А еще желаю крепкого здоровья, любви и успеха во всех делах. Мне очень хотелось бы, чтобы каждая заветная мечта обязательно сбылась. Будьте здоровы и счастливы!

Желаем весны теплой и доброй,

Желаем работы вам плодотворной,

Желаем обиды простить и забыть,

Покаяться, если грешили вы,

Желаем воспрянуть от долгой зимы,

Желаем здоровья, счастья, любви.

Проблем и забот пусть облегчится груз,

Встречайте прекрасный и добрый Новруз!