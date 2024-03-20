Новосибирский актер Никита Кологривый укусил за ногу официантку

В ресторане Новосибирска актер Никита Кологривый укусил за ногу официантку.

Издание “Абзац” опубликовало сообщение о том, что в ночь с 18 на 19 марта текущего года актер Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска.

Сообщается, что актер в сильном алкогольном опьянении “применял физическое воздействие на сотрудников”. В том числе пострадала и официантка, с которой Никита начала флиртовать, но та отказала ему и актер укусил ее за ногу.

Сейчас полиция занимается этим инцидентом.

Напомним, что новосибирский актер Никита Кологривый заставил ждать своих фанатов почти два часа.