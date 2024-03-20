Новосибирский актер Никита Кологривый встретился с боксером Михаилом Алояном

С боксером Михаилом Алояном встретился новосибирский актер Никита Кологривый.

В социальной сети “ВКонтакте” на своей личной странице российский боксер-профессионал Михаил Алоян опубликовал фотографию с новосибирским актером Никитой Кологривым. Отметив его талант, спортсмен вспомнил, как актер ранее занимался боксом.

“Он 5 лет занимался боксом у нашего известного тренера Зюкина. Очень рад, что до сих пор любит наш вид спорта, посещает зал бокса. Желаю удачи и успехов в труде”, — написал Михаил Алоян.

Напомним, что появилось видео из новосибирского бара, где Кологривый устроил драку.