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общество

Новосибирский парк «Арена» стал парком года в России

Фото: freepik

Парком года России стал парк «Арена» в Новосибирске.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, парк «Арена» вошел в число лауреатов Всероссийской премии наряду с парками Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани и Красноярска.

Всероссийская парковая премия «Парки России» – это совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более 30 тысяч новосибирцев посетили праздничные мероприятия в парке «Арена».

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Валерия Митрохина
Журналист

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