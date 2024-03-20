Новосибирский парк «Арена» стал парком года в России

Парком года России стал парк «Арена» в Новосибирске.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, парк «Арена» вошел в число лауреатов Всероссийской премии наряду с парками Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани и Красноярска.

Всероссийская парковая премия «Парки России» – это совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более 30 тысяч новосибирцев посетили праздничные мероприятия в парке «Арена».