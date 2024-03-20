Подготовка к ЕГЭ-2024: сколько стоит и где найти дешевого репетитора

Репетитор может создать индивидуальную программу обучения, учитывая потребности и уровень знаний каждого ученика, за счет чего материал усваивается лучше.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это одно из самых важных испытаний для учеников школ в России. Экзамен проходит ежегодно и является обязательным условием для поступления во многие вузы страны.

Нужно сдать ЕГЭ хорошо, так как от полученных баллов зависит и то, в какое учебное заведение и на какую специальность школьник может подать документы, а также какое место в рейтинге поступающих он займет. При высоких баллах есть большая вероятность пройти на бюджет.

Для того чтобы успешно сдать экзамен, к нему необходимо подготовиться. Кто-то начинает заниматься с 9 класса, некоторые же откладывают этот вопрос на потом.

Чтобы ребенку хорошо сдать экзамен, многие родители нанимают репетиторов, так как считают, что занятия один на один эффективнее, чем в школе с другими учениками.

Так, например, в Новосибирске около 5 тысяч человек предлагают свои услуги по помощи в освоении школьной программы в онлайн-базах данных репетиторов. Большинство из них — это действующие учителя школ. Также в городе действуют центры подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, где работают педагоги школ, университетов и студенты.

Чтобы выбрать хорошего репетитора, необходимо смотреть на его опыт работы и квалификацию. Эти данные сразу помогут определить, качественно ли будут проводиться занятия. Также можно прочитать отзывы на него или узнать мнение о преподавателе у своих знакомых, если их дети занимались с ним.

Цена зависит от качества и опыта репетитора. На популярном сайте с объявлениями можно найти такую услугу как за 100 рублей за час, так и за 6 тысяч рублей.

При этом в рейтинге с 5 звездами находятся те репетиторы, чьи услуги не стоят и тысячи рублей: от 250 до 900 рублей за час.

Поэтому при выборе репетитора важно помнить, что высокая цена не гарантирует качество.