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Появилось видео с устроившим в баре Новосибирска дебош Кологривым

Фото: Telegram 112

В социальных сетях публикуют видео с камер в лаундж-баре, которые запечатлели устроенную Никитой Кологривым драку.

По опубликованному в Telegram-канале ролику видно, что сначала актер лежал на коленях официантки — все улыбались и вели беседу. Но когда звезда «Слова пацана» начал распускать руки, девушка дала отпор, за что поплатилась — отвергнутый ухажер вцепился зубами в ее ногу.

Далее Кологривый стал кидаться на гостей и прочих сотрудников заведения, испортил имущество бара, снял футболку.

Артиста выгнали, на него написали заявление в полицию. Сейчас он находится в «обезьяннике» и ждет суда, который состоится уже 21 марта. Ему грозит штраф или до 15 суток ареста.

Ранее мы опубликовали топ-5 скандалов актера Никиты Кологривого.

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Галина Чебыкина
Журналист

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