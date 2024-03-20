Сибиряки предпочитают самостоятельный туризм – результаты опроса

В этом году 28% жителей Сибири отправятся в путешествие по стране и за границу. 67% будут организовывать отпуск самостоятельно, без помощи турагентов и посредников. Это выше средних показателей по стране. Такие результаты показал совместный опрос ВТБ и банка «Открытие».

По данным исследования, 17% респондентов — сибиряков отправятся в путешествие по России, что ниже среднего значения по стране (28%). Поездку за границу планируют 6% респондентов. При этом более трети (38%) опрошенных решили провести свой летний отпуск на даче или дома. Еще 2% возьмут отпуск в другой сезон, а 15% не планируют отпуск в этом году. Каждый четвертый пока не определился где и как проведет отдых этим летом.

Согласно результатам исследования, 67% отдыхающих жителей СФО будут планировать свой отпуск без помощи услуг турагентств и посредников – это выше средних показателей по России. 18% еще не приняли решение – обращаться в турфирму или нет, и лишь 14% хотят воспользоваться услугами профессионалов.

62% респондентов отметили, что не планируют потратить на отдых больше, чем годом ранее. 17% считают, что превысят прошлогодний бюджет. Каждый пятый сибиряк напротив, будет оптимизировать расходы на эти цели.

38% жителей СФО рассчитывают уложится для летнего отдыха в бюджет 30 тыс. рублей на человека. 15% опрошенных ориентируется на сумму 30-50 тыс. рублей. Еще 9% считают оптимальным потратить на организацию отдыха от 50 до 100 тыс. рублей, столько же готовы к расходам свыше 100 тыс. рублей. Практически каждый третий признался, что не потратит в отпуске ни копейки.

Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 8-15 марта по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.