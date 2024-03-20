«Сосуды просто не выдержали»: стала известна причина смерти журналиста Василия Уткина

В результате недостаточной прочности сосудов скоропостижно скончался 52-летний тележурналист Василий Уткин.

По данным Mash, предварительной причиной смерти комментатора стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Журналиста экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Уткин долгое время боролся с лишним весом, что привело к серьезным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые проблемы. В конце октября 2023 года у него был диагностирован атеросклероз.

Тромбоэмболия лёгочной артерии возникает при закупорке легочной артерии или ее ветвей тромбом, который обычно образуется в венах таза или ног. Это опасное осложнение тромбоза и является серьезным заболеванием.

Болезни сердца и сосудов являются одной из основных причин смертности населения всего мира. По словам заведующего отделением кардиохирургии Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Минздрава России Андрея Панкова, тромбозы занимают первое место среди этих заболеваний, пишет АиФ.