Противостояние двух армий превратилось в настоящие артиллерийские дуэли и дроновые поединки.

По состоянию на среду 20.03.2024, российские группировки войск давят врага к юго-западу от Гуляйполя. Также не утихают встречные бои в районе Работино, что к северу от Вербового на Запорожском участке линии боевого соприкосновения. По наблюдениям военкора Евгения Лисицына, на это направлении фронта активно используются артиллерийские дуэли и дроны.

В это же время на Харьковском и Сумском участках украинские боевики возобновили тактику малых групп. Небольшие скопления военных по 6-8 человек периодически пытаются проникнуть в Тёткино и Козинку. Однако успехов это им не приносит.

Более масштабные и мощные удары националисты по-прежнему наносят по территориям Белгородской и Курской областей, сообщает телеграмм-канал Wargonzo. Руководство Вооружёнными Силами РФ разрабатывает оперативную контрбатарейную тактику борьбы с ежедневными прилётами.

В связи с этим президент России Владимир Путин допустил, что в будущем на территории Украины придётся создать специальную санитарную зону, которая не позволит киевскому режиму наносить удары по территории Российской Федерации.

На этом фоне всё больше украинских солдат сдаются в плен русской армии. Так, по сообщениям ТАСС, сразу 18 военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ одномоментно сдались в плен подразделениям Южной группировки ВС России.