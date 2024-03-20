Топ-5 скандалов актера Никиты Кологривого

Почти каждое интервью с Никитой Кологривым вызывает огромный ажиотаж у зрителей.

Никита Кологривый родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Его родители развелись и несколько лет он жил с матерью в городе Белая Церковь под Киевом. В 7 классе из-за проблем с поведением его отчислили из школы, после этого Никита вернулся в родной город в Сибири к отцу.

Мальчик с детства занимался спортом: самбо, дзюдо, плаванием, айкидо, греко-римской борьбой, карате. В данный момент продолжает заниматься боксом. Какое-то время он хотел стать тренером, но после окончания школы поступил в Новосибирский театральный институт. После второго курса переехал в Москву, где поступил в ГИТИС. Вуз он окончил с красным дипломом.

В данный момент на счету актера насчитывается около 69 фильмов.

Известность ему принесли роли в сериалах «Черная весна», «Пищеблок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Последняя картина вызвала интерес у зрителя. На фоне популярности сериала актеров стали приглашать на различные интервью, в том числе и Никиту.

Никита Кологривый побывал на многих интервью, и почти каждое привлекло внимание, ведь на них актер часто высказывал свое мнение по поводу работ коллег и киноиндустрии в целом.

Главные скандалы:

В одном из интервью Никита высказался по поводу творчества известного рэпера Big Baby Tape.

«Открою песню «Верность» Касты и песню Big Baby Tape — тя-тя-тя [непроизносимые слова]. Мне все говорят, ты не понимаешь, это ньюскул, чувак, это звучание. Я понимаю, звучание на южном берегу в Штатах, у них не было Пушкина, Чехова, Лермонтова, Достоевского. А у нас-то чё? Это же деградация! Как можно иметь лучшие стихи два века назад, а сейчас писать намного хуже», — заявил Никита Кологривый.

Рэпер не стал медлить с ответом и заявил, что новосибирец является актером второго плана.

Также, Кологривый раскритиковал роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, назвав их скучными. Актрису Александру Бортич он упрекнул в отсутствии образования, ему не понравилась и игра актера Данилы Козловского в фильмах «Духless». Он назвал его лжеартистом.

Далее Кологривый принял участие в программе «Закрытый показ». Во время записи ведущий Александр Гордон предложил Никите кратко описать сюжет фильма, однако между ними возникла ссора, в ходе которой актер покинул студию, заявив, что не сможет найти с Гордоном общий язык.

Недавно актер приехал в родной город, где во время фан-встречи выразил недовольство площадкой и заявил, что владельцы кинотеатра не справляются с приемом гостей.

Также в ночь с 18 на 19 марта 2024 года актер устроил дебош в ресторане Новосибирска.

По словам очевидцев, Кологривый, находясь в сильном алкогольном опьянении, «применял физическое воздействие на сотрудников». В том числе пострадала и официантка, с которой Никита начала флиртовать, но та отказала ему, и актер укусил ее за ногу. Директор заведения написал на него заявление в полицию.

