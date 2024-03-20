Центр разработки беспилотников создадут в Новосибирской области

Депутаты Новосибирской области поддержали идею открытия в регионе научно-производственного центра беспилотных авиасистем.

По условиям финансирования таких проектов 76 % выделяет федеральный бюджет, 24 % — региональный, сообщил на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности замминистра науки и инновационной политики Новосибирской области Евгений Павлов.

«Одним из условий получения субсидии на создание научно-производственного центра в регионе является создание управляющей кампании в виде автономной некоммерческой организации. Ориентировочные сроки проведения федерального отбора — апрель—сентябрь. Распоряжением губернатора Новосибирской области утвержден состав межведомственной рабочей группы, которая занимается развитием беспилотных авиасистем [БАС] на территории Новосибирской области», — сказал Павлов.

Центр будет специализироваться по напрвлениям: тяжелые БПЛА свыше 500 кг, композитные материалы, системы искусственного интеллекта, подготовка к сертификации и проведение испытаний БАС.

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