Утопали в снегу: новосибирцы рассказали о нависающих сосульках и о сугробах во дворе

В конце марта традиционно в Новосибирске растёт количество травмированных людей из-за неубранного снега: он становится угрозой и сверху, и снизу. Сиб.фм собрал примеры разгула распутицы, которой коммунальщики – не помеха.

Количество жалоб на преграды в виде тающего снега в Новосибирске выросло ещё в середине марта. На некоторых домах можно наблюдать полуметровые сосульки. Их можно найти на старых домах улицы Римского-Корсакова.

«У нас традиционно на крыше домов образуется наледь. Иногда проходит неделя, пока на нашу заявку отреагируют», — рассказывает жительница дома №12 на улице Римского-Корсакова.

Жители левобережья боятся историй подобных той, что произошла в прошлом году на улице Кирова: там огромная сосулька упала на девочку-подростка, после чего ребёнка госпитализировали в больницу, и было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Потенциально опасных дворов немало и в Первомайском районе: прохожие жалуются и на нависающие снежные шапки крыш, и на дворы, по которым иногда трудно пробраться домой. Например, убрать препятствие в виде куч тающего снега уже несколько дней просили жители дома по адресу улица Героев Революции, 12/1.

«Трудно пробраться даже до подъезда. Машина такси подъезжает, и колёса вязнут в сугробе. Иногда приходилось из-за этого выходить раньше и идти, утопая в снегу»,

- рассказала местная жительница Наталья.

В итоге собственники квартир попросили убрать снег с территории ЦУР Новосибирской области через социальные сети.

«Буквально через несколько часов после публикации поста в нашем сообществе, на досках информации появились объявления о запланированной уборке снега. Просим автовладельцев освободить парковочные карманы на время уборки», — появилось сообщение в паблике «Моя Первомайка».

Не знают уже куда жаловаться и жители улицы Лазурной, где образуются кучи мокрого снега из-за постоянных подтоплений после коммунальной аварии. Аналогичная картина складывалась здесь и сегодня, 19 марта.

«Лазурная, 22 – ничего не делается! Пройти ещё можно, но проехать, я не знаю как, — заявляет автор видео, размещённого в паблике «АСТ-54». – Вот такое болото здесь! Не пройти по дороге, не перейти улицу, перекресток».

При этом спор разразился между автолюбителями и пешеходами: они спорили, кому тяжелее пробраться через лужи. Последствия коммунальщики устранили ближе к вечеру.

Кстати, этот вопрос взяли на контроль и новосибирские прокуроры: представление за опасные сосульки получил и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов. Исправить ситуацию городские чиновники должны в ближайшее время.

«Мэрией города не обеспечен муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов города», — пришли к выводу в прокуратуре Новосибирской области.