В Кузбассе подросток воспользовался чужой банковской картой и попал под уголовку

Выяснилось, что юный кузбассовец успел потратить более семи тысяч рублей.

В Кемерове 16-летний местный житель предстанет перед судом за растрату денежных средств с чужой банковской карты. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кузбассу.

По версии следствия, 6 декабря 2023 года обвиняемый нашел около жилого дома банковскую карту, выпущенную на имя незнакомой ему женщины. Вместо того, чтобы найти владелицу карты, и вернуть ей пропажу, подросток отправился по магазинам, где совершил покупки на сумму более 7 тысяч рублей.

Свою вину юный кузбассовец признал и вернул все потраченные деньги, однако от уголовной ответственности это его не спасло. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

Напомним, подросток повредил несколько припаркованных машин в Новосибирске.