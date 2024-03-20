В Новосибирске хотят ввести цифровые разрешения на отстрел животных

Власти Новосибирской области планируют ввести цифровые разрешения, которые сейчас выдаются только на добычу водоплавающей дичи, для охоты на пушного зверя.

О запланированном нововведении рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов. Установленный правительством РФ экспериментальный правовой режим начал действовать в Новосибирской области в феврале этого года. Сейчас подавать заявление на разрешение охотники всей России могут через Госуслуги, но за документом нужно будет обратиться лично в органы власти. Новая разработка позволит отработать механизм перевода всего процесса в онлайн.

Экспериментальный правовой режим будет длиться три года. Если он окажется успешным, то будет распространен на другие регионы.

Ранее мы рассказывали, как охота под Новосибирском закончилась стрельбой и гибелью мужчины.