сегодня
20 марта, 08:11
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.22 | eur 100.1
сегодня
20 марта, 08:11
пробки
6/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 92.22 | eur 100.1
сегодня 07:30
общество

В Новосибирске наступит резкое похолодание в ближайшие дни

Фото: freepik

В марте в Новосибирской области еще продержится холодная погода.

По данным синоптиков “Яндекс Погода”, 20 марта в ночные часы температура в Новосибирской области будет колебаться от -3 до -9. Утром температура опустятся до -6 градусов, днем потеплеет до 0. Также вероятен небольшой снег.

Однако в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до -20 градусов, учитывая повышенную влажность и ветер.

Так, 21 марта, в Новосибирске ожидается температура воздуха до -16 градусов холода. Днем возможен небольшой снег и от -5 до -9 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области наступила астрономическая весна.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в