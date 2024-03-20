В Новосибирске наступит резкое похолодание в ближайшие дни

В марте в Новосибирской области еще продержится холодная погода.

По данным синоптиков “Яндекс Погода”, 20 марта в ночные часы температура в Новосибирской области будет колебаться от -3 до -9. Утром температура опустятся до -6 градусов, днем потеплеет до 0. Также вероятен небольшой снег.

Однако в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до -20 градусов, учитывая повышенную влажность и ветер.

Так, 21 марта, в Новосибирске ожидается температура воздуха до -16 градусов холода. Днем возможен небольшой снег и от -5 до -9 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области наступила астрономическая весна.