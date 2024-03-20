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общество проиcшествия

В Новосибирске полиция начала проверку после драки Кологривого в баре

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта новосибирский актер Никита Кологривый устроил дебош в ресторане.

Артист находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения «применял физическое воздействие на сотрудников». Он укусил официантку за ногу.

Директор кальянной Tangiers Lounge, где актер устроил разборки с персоналом, написал заявление в полицию. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм 20 марта.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что жителей Новосибирска отправили в колонию: они разгромили аттракцион «Аэротруба».

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Нина Раневская
Журналист

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