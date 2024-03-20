В Новосибирске появилась фитнес-соцсеть

В Новосибирске создали соцсеть, где каждый пользователь может зарабатывать на контенте. Какие возможности новая площадка открывает для бизнеса и блогерского сообщества рассказал директор по маркетингу ГК Extreme fitness Элана Барсукова.

– Элана, Extreme fitness – мощный игрок на рынке спортивных услуг. Что сегодня представляет собой сеть?

– Extreme fitness был одним из первых фитнес-клубов, которые появились в Новосибирске. Мы с 2005 года тренируем людей, делаем здоровое и красивое тело. И до сих пор являемся одними из лидеров на рынке. Сейчас у нас в Новосибирске шесть клубов, рассчитанных на разную аудиторию. Два клуба из шести находятся на левом берегу. Один из них – на улице Геодезической – круглосуточный. Остальные работают в правобережье Новосибирска.

Для посетителей доступны сквош, беговой трек, а также более 20 групповых тренировок. И даже эксклюзивный тренажерный зал для женщин Extreme Woman на ул. Советской.

– Неожиданный ход – решение создать собственную соцсеть. Как родилась эта идея?

– Наш директор и основатель Extreme fitness – очень интересный человек. И у него давно была идея создать какой-то IT-продукт.

У нас в тестовом режиме уже существовала соцсеть, но она была закрытого типа, для внутреннего общения тренеров и клиентов, которые делились друг с другом опытом.

А здесь жизнь сама подтолкнула к решению выйти на новый уровень. После введения западных санкций, когда популярные площадки, на которых участники, в первую очередь, предприниматели имели возможность зарабатывать, попали под запрет, стал актуальным вопрос, чем их заменить. И мы поняли, что у нас есть возможность это сделать.

Доработали продукт, посмотрели на него и поняли, что нужно нести его в массы. Так, благодаря изменениям в жизни и было принято решение создать собственную соцсеть.

– Какие задачи вы хотите решить при помощи этой социальной сети? Зачем она бренду?

– У нас нет цели разбогатеть и поднимать миллиарды на этой социальной сети. Наша миссия – сделать так, чтобы каждый, кто находится в ней, так или иначе зарабатывал.

Ведь мы же все пользователи социальных сетей и понимаем, что контент – это дорогое удовольствие. Как пользователи соцсетей мы постоянно генерируем какой-то контент, работаем на социальные сети, но они нам ничего за это не платят. Исключение – если у нас есть некий талант и нам удалось пробиться среди большого количества блогеров – да, мы можем зарабатывать в соцсетях. Но это – скорее исключение, чем правило.

Наша цель, чтобы абсолютно каждый человек, независимо от того, занимается ли он в наших клубах, или в других, или вообще пока не ходит на фитнес, мог пользоваться социальной сетью и там абсолютно свободно вести контент и зарабатывать деньги.

– Кто может стать участником этого комьюнити? Как быстро оно растёт?

– Участником может стать любой желающий. Что касается роста, то мы только недавно начали активно заниматься маркетингом этой социальной сети, но, несмотря на это, всего за три недели количество пользователей выросло вдвое.

Потому что это что-то интересное. Люди видят и говорят: «О, здесь можно зарабатывать». При этом, не нужно устраивать, условно говоря «танцы с бубнами» вокруг своей социальной сети. Достаточно просто вести уникальный контент. И людям это интересно. Мы растем, потому что сарафанное радио никто не отменял.

– Предусмотрена ли для блогеров возможность монетизации контента?

– У нас есть три статуса в социальной сети: рекламодатель, блогер и зритель. Рекламодателям интересно заходить, потому что в нашей соцсети локально все люди из Новосибирска. Кроме того, аудитория платежеспособная, молодая, активная. Люди, которые занимаются спортом, у них другой склад жизни, уровень мышления, они проактивны, интересны. И рекламодатели показывают продукт на большую публику. Благодаря всем этим факторам снижается количество нецелевых просмотров и повышается эффективность контента.

Для того чтобы завести деньги на рекламный счет и выставить контракт, рекламодателю не нужен какой-то отдельный специалист, этот процесс автоматизирован. А если вдруг что-то не получается, у нас есть управляющая компания, которая с удовольствием поможет. Клиент выставляет рекламный контракт и стоимость за один просмотр. Всё, реклама запущена.

В это время люди, у которых есть статус блогера, выкладывая свой контент, дают условное рекламное место для публикаций. Каждый третий пост на странице блогера – рекламный. Чем больше постов, тем выше возможностей зарабатывать. За просмотры блогеру выплачивается та сумма, которую выставил рекламодатель. Это не биткоины, не токены. Это – живые деньги, которые копятся на вашем рекламном счету, их можно вывести любым удобным способом. Чем выше стоимость просмотра, тем чаще в ленте будет показываться контент.

Кстати, сейчас статус блогера можно не только получить, как было раньше, но и приобрести, потому что есть большой спрос.

– Появятся ли рекламные инструменты?

– Пока контракт у нас безусловный. Но мы прописываем возможности. У нас будет со временем условный и безусловный виды контрактов. Условный – когда рекламодатель сам выбирает, на какой странице, у какого блогера он будет показываться. Мы ему будем давать некий рейтинг блогеров – какая у кого целевая аудитория, кто его просматривает. Поэтому просто не будет шанса попасть не в свою аудиторию. Не придется тратить деньги на ненужные просмотры.

– О каком количестве пользователей вы сможете говорить к концу года?

– Мы наблюдаем такую тенденцию, что с каждым месяцем происходит прирост в 2-3 раза. На данный момент у нас 25 000 активных платежеспособных пользователей. Надеемся, что к концу года мы более кратно вырастем.

– Как вы взаимодействуете с блогерским сообществом?

­– Мы открыты для сотрудничества с блогерами и привлекаем известных новосибирских персон по нескольким направлениям. Одно из них – пользователи создают контент о нас, и мы покупаем его. Кроме того, люди с удовольствием сами ходят в наши клубы, мы им дарим абонементы. И всем очень нравится.

Что касается комьюнити, мы привлекаем блогеров, чтобы они рекламировали наш продукт, потому что он интересный, ему просто надо дать огласку. И мы также им за это платим живые деньги. Они зарабатывают, и им для этого просто надо вести страницу очень интересно.

– Каков портрет аудитории вашего комьюнити?

– Самый основной пласт целевой аудитории – это платежеспособные люди от 25 до 45 лет. Понятно, что разброс большой, но у нас и аудитория разнообразная. Есть и студенты, для них свой какой-то продукт подходит. У нас есть и предприниматели.

Кстати, сейчас очень активно процветают корпоративные занятия фитнесом. Сейчас с нами сотрудничают такие крупные компании, как Газпром, МТС и другие. И они являются также и пользователями комьюнити. Поэтому у нас разнообразная целевая аудитория. Но, как я уже сказала, самый основной – это от 25 до 45 лет, причем женщин чуть больше.

­– В чем ключевая перспектива этого решения?

– Мы смело говорим о перспективах, потому что сначала у себя внутри протестировали продукт, и он показал свою эффективность.

Амбиции у нас неиссякаемые. Мы сейчас много времени и сил уделяем маркетингу. Хотим, чтобы по всему миру люди пользовались нашей соцсетью.

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