В Новосибирске водителя троллейбуса, который выехал на встречку, могут лишить прав

Также водителю грозит административный штраф в размере 5000 рублей.

Сотрудники ГИБДД в Новосибирске установили личность водителя троллейбуса маршрута №13, который выехал на встречную полосу на улице Писарева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 20 марта.

По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел 19 марта на перекрестке улиц Писарева и Ипподромской. Водитель, мужчина 1973 года рождения, нарушил пункт 9.1.1 Правил Дорожного Движения РФ, выехав на полосу встречного движения. По данным телеграм-канала АСТ-54 black, водитель пытался объехать ДТП, так как «рога» троллейбуса не достигли бы контактной линии.

По информации от ГИБДД, за данное нарушение водителю грозит административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на период от 4 до 6 месяцев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на Октябрьском мосту закроют въезд для грузовиков.