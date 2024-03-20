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общество

В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ НСО Дениса Архипова

Фото: nso.ru

Задержан министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

По данным источника Сиб.фм, в Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.

Подробности задержания пока неизвестны.

«Коммерсантъ-Сибирь» утверждает со ссылкой на источники, что Архипова подозревают в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Уголовное дело может быть связано с банкротством ООО «Экология-Новосибирск», пишет издание.

По данным «Ъ», исполнять обязанности министра ЖК и энергетики будет заместитель Евгений Назаров.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария.

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Валерия Митрохина
Журналист

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