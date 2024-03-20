В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ НСО Дениса Архипова

Задержан министр энергетики и ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

По данным источника Сиб.фм, в Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.

Подробности задержания пока неизвестны.

«Коммерсантъ-Сибирь» утверждает со ссылкой на источники, что Архипова подозревают в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Уголовное дело может быть связано с банкротством ООО «Экология-Новосибирск», пишет издание.

По данным «Ъ», исполнять обязанности министра ЖК и энергетики будет заместитель Евгений Назаров.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Ленинском районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария.